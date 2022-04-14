Flare Token (1FLR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Flare Token (1FLR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Flare Token (1FLR) Information What Is 1FLR 1FLR is a decentralized gaming and NFT token. The open-source digital currency was created by a PipeFlare community member who envisioned it as a fun way to reward gamers. 1FLR partnered with PipeFlare in 2021 and now powers their gaming and NFT platform. What Can 1FLR Be Used For? 1FLR can be used to engage with the PipeFlare ecosystem of games and NFTs. 1FLR can be used to purchase in-game items, powerups, memberships, NFTs, and more. 1FLR can also be used by independent game developers as rewards for playing their games. How Can You Buy 1FLR? 1FLR is available for purchase on QuickSwap or other exchanges that support the token. It can be stored on any MATIC Mainnet accessible wallet, including MetaMask and Trust Wallet Officiel hjemmeside: https://pipeflare.io Køb 1FLR nu!

Flare Token (1FLR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Flare Token (1FLR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.43K $ 14.43K $ 14.43K Samlet udbud $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B Cirkulerende forsyning $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.43K $ 14.43K $ 14.43K Alle tiders Høj: $ 0.00261622 $ 0.00261622 $ 0.00261622 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Flare Token (1FLR) pris

Flare Token (1FLR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Flare Token (1FLR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal 1FLR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange 1FLR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår 1FLR's tokenomics, kan du udforske 1FLR tokens live-pris!

1FLR Prisprediktion Vil du vide, hvor 1FLR måske er på vej hen? Vores 1FLR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se 1FLR Tokens prisprediktion nu!

