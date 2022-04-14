FireStarter (FLAME) Tokenomics Få vigtig indsigt i FireStarter (FLAME), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FireStarter (FLAME) Information FireStarter is the first Initial Metaverse Offering (or IMO) launchpad on the Polygon network that incubates and launches GameFi, Social Token, NFT and DeFi projects by way of the metaverse. FireStarter only incubates top tier projects, typically comprised of celebrity and engineering centric teams as our real world experience in media (Forbes, Nike, Supreme, Rolling Stones Magazine etc) as well as in crypto allows us to bridge the gap between the mainstream and crypto. Officiel hjemmeside: https://firestarter.fi/ Køb FLAME nu!

FireStarter (FLAME) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FireStarter (FLAME), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 178,04K $ 178,04K $ 178,04K Samlet udbud $ 99,78M $ 99,78M $ 99,78M Cirkulerende forsyning $ 68,36M $ 68,36M $ 68,36M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 259,87K $ 259,87K $ 259,87K Alle tiders Høj: $ 3,31 $ 3,31 $ 3,31 Alle tiders Lav: $ 0,00260381 $ 0,00260381 $ 0,00260381 Nuværende pris: $ 0,00260742 $ 0,00260742 $ 0,00260742 Få mere at vide om FireStarter (FLAME) pris

FireStarter (FLAME) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FireStarter (FLAME) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FLAME tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FLAME tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FLAME's tokenomics, kan du udforske FLAME tokens live-pris!

FLAME Prisprediktion Vil du vide, hvor FLAME måske er på vej hen? Vores FLAME prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

