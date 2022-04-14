FINANCE (FINANCE) Tokenomics Få vigtig indsigt i FINANCE (FINANCE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FINANCE (FINANCE) Information It's not personal, it's FINANCE. FINANCE is a memecoin on Avalanche. Launched from Arena, FINANCE looks to separate itself from other memecoins by being business and finance themed. By launching on Arena 2.5% of FINANCE will be airdropped to Arena Champions. FINANCE is a memecoin that creates business themed meme content as well as videos. By launching on Arena a community of likeminded memecoin holders is formed. Officiel hjemmeside: https://arena.social/community/FINANCE_AVAX Køb FINANCE nu!

FINANCE (FINANCE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FINANCE (FINANCE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 127.23K $ 127.23K $ 127.23K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 127.23K $ 127.23K $ 127.23K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FINANCE (FINANCE) pris

FINANCE (FINANCE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FINANCE (FINANCE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FINANCE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FINANCE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FINANCE's tokenomics, kan du udforske FINANCE tokens live-pris!

FINANCE Prisprediktion Vil du vide, hvor FINANCE måske er på vej hen? Vores FINANCE prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FINANCE Tokens prisprediktion nu!

