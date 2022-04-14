Fennec (FNNC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fennec (FNNC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fennec (FNNC) Information Fennec is a decentralized peer-to-peer digital currency that allows users to send funds and store wealth online without any third party. Fennec is one of many cryptocurrencies, but it is our belief that it will become a respectable store of value coin within several years - building on transparancy and engaging with the community to adopt to an evaloving industry. Fennec is a fork of Bitcoin, it functions very similarly, besides the fact that block time is 2.5 minutes (4x faster than Bitcoin) and uses the YescryptR16 algorithm (CPU and GPU only). Officiel hjemmeside: https://www.fennecblockchain.com/ Hvidbog: https://www.fennecblockchain.com/others/FennecWhitePaper.pdf Køb FNNC nu!

Fennec (FNNC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fennec (FNNC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 12.75K $ 12.75K $ 12.75K Samlet udbud $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M Cirkulerende forsyning $ 9.72M $ 9.72M $ 9.72M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.75K $ 12.75K $ 12.75K Alle tiders Høj: $ 0.02082869 $ 0.02082869 $ 0.02082869 Alle tiders Lav: $ 0.00130832 $ 0.00130832 $ 0.00130832 Nuværende pris: $ 0.00131118 $ 0.00131118 $ 0.00131118 Få mere at vide om Fennec (FNNC) pris

Fennec (FNNC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fennec (FNNC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FNNC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FNNC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FNNC's tokenomics, kan du udforske FNNC tokens live-pris!

FNNC Prisprediktion Vil du vide, hvor FNNC måske er på vej hen? Vores FNNC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se FNNC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!