Fei USD (FEI) Information FEI uses a new kind of stablecoin mechanism called protocol controlled value (PCV). It is more capital-efficient, has a fair distribution, and is fully decentralized. The protocol uses the value it controls to maintain liquid secondary markets. Fei Labs is the team that created FEI, a highly scalable, decentralized, and reserve-backed stablecoin that can meet DeFi’s needs without relying on centralized assets for collateral, that unlocks next-generation integration potential. Our mission is to be the stable coin of DeFi backed by some of the top minds in the space, including a16z, Nascent, Variant, Coinbase, Fei v2 launches in late 2021, bringing 1:1 redeemability, TRIBE buybacks/backstop, and algorithmic PCV management: https://medium.com/fei-protocol/introducing-fei-v2-6f56afe7a1b5 Officiel hjemmeside: https://fei.money/ Køb FEI nu!

Fei USD (FEI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fei USD (FEI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M Samlet udbud $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Cirkulerende forsyning $ 3.66M $ 3.66M $ 3.66M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.91M $ 3.91M $ 3.91M Alle tiders Høj: $ 5.55 $ 5.55 $ 5.55 Alle tiders Lav: $ 0.15544 $ 0.15544 $ 0.15544 Nuværende pris: $ 0.99936 $ 0.99936 $ 0.99936 Få mere at vide om Fei USD (FEI) pris

Fei USD (FEI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fei USD (FEI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEI's tokenomics, kan du udforske FEI tokens live-pris!

