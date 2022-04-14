Fefe (FEFE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fefe (FEFE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fefe (FEFE) Information Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020. Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie. Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Join us and become part of the $FEFE community today! Officiel hjemmeside: https://www.fefecoinerc.com/ Køb FEFE nu!

Fefe (FEFE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fefe (FEFE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 809.28K $ 809.28K $ 809.28K Samlet udbud $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M Cirkulerende forsyning $ 420.69M $ 420.69M $ 420.69M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 809.28K $ 809.28K $ 809.28K Alle tiders Høj: $ 0.0289776 $ 0.0289776 $ 0.0289776 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0019237 $ 0.0019237 $ 0.0019237 Få mere at vide om Fefe (FEFE) pris

Fefe (FEFE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fefe (FEFE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FEFE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FEFE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FEFE's tokenomics, kan du udforske FEFE tokens live-pris!

