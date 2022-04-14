FDREAM (FDREAM) Tokenomics

Få vigtig indsigt i FDREAM (FDREAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
FDREAM (FDREAM) Information

DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions.

The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week.

https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51

FDREAM (FDREAM) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FDREAM (FDREAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 30.18K
Samlet udbud
$ 1.10B
Cirkulerende forsyning
$ 1.10B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 30.18K
Alle tiders Høj:
$ 0.02537536
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
FDREAM (FDREAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for FDREAM (FDREAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal FDREAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange FDREAM tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår FDREAM's tokenomics, kan du udforske FDREAM tokens live-pris!

FDREAM Prisprediktion

Vil du vide, hvor FDREAM måske er på vej hen? Vores FDREAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.