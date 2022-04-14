FDREAM (FDREAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i FDREAM (FDREAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FDREAM (FDREAM) Information DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week. Officiel hjemmeside: https://daos.world/fund/0xb8745dec73f81ea366d7cc672438053c0e97de51 Køb FDREAM nu!

FDREAM (FDREAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FDREAM (FDREAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Samlet udbud $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Cirkulerende forsyning $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 30.18K $ 30.18K $ 30.18K Alle tiders Høj: $ 0.02537536 $ 0.02537536 $ 0.02537536 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om FDREAM (FDREAM) pris

FDREAM (FDREAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FDREAM (FDREAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FDREAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FDREAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FDREAM's tokenomics, kan du udforske FDREAM tokens live-pris!

