Fcode AI (FCOD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fcode AI (FCOD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

Fcode AI (FCOD) Information Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time. Officiel hjemmeside: https://fcode.ai Hvidbog: https://docs.fcode.ai/whitepaper

Fcode AI (FCOD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fcode AI (FCOD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 953.54K $ 953.54K $ 953.54K Samlet udbud $ 700.19M $ 700.19M $ 700.19M Cirkulerende forsyning $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.23M $ 2.23M $ 2.23M Alle tiders Høj: $ 0.0101878 $ 0.0101878 $ 0.0101878 Alle tiders Lav: $ 0.00111097 $ 0.00111097 $ 0.00111097 Nuværende pris: $ 0.0031814 $ 0.0031814 $ 0.0031814 Få mere at vide om Fcode AI (FCOD) pris

Fcode AI (FCOD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fcode AI (FCOD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FCOD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FCOD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FCOD's tokenomics, kan du udforske FCOD tokens live-pris!

FCOD Prisprediktion Vil du vide, hvor FCOD måske er på vej hen? Vores FCOD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

