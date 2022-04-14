FAFO (FAFO) Tokenomics Få vigtig indsigt i FAFO (FAFO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

FAFO (FAFO) Information The term FAFO gained widespread attention when Elon Musk tweeted "FAFO" after suspending Kanye West from Twitter. In January 2025, newly inaugurated U.S. President Donald Trump taunted his political opponents by posting an AI-generated picture of himself with the caption "FAFO" on his social media accounts. Trump's post immediately launched FAFO into U.S. political discourse. The term has since been used regularly by Elon Musk, the Trump administration, and countless U.S. politicians and celebrities, making it the biggest political meme in U.S. history. Officiel hjemmeside: https://fafo.win

FAFO (FAFO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for FAFO (FAFO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 476.19K $ 476.19K $ 476.19K Samlet udbud $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Cirkulerende forsyning $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 476.19K $ 476.19K $ 476.19K Alle tiders Høj: $ 0.00959251 $ 0.00959251 $ 0.00959251 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00047631 $ 0.00047631 $ 0.00047631 Få mere at vide om FAFO (FAFO) pris

FAFO (FAFO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for FAFO (FAFO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FAFO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FAFO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FAFO's tokenomics, kan du udforske FAFO tokens live-pris!

FAFO Prisprediktion Vil du vide, hvor FAFO måske er på vej hen? Vores FAFO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

