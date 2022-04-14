Fabs (FABS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Fabs (FABS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Fabs (FABS) Information FABS is a memecoin launched on LUKSO. The cryptocurrency was created as a tribute to Fabian Vogelsteller, who was the original author of the ERC20 token standard while at the ETHEREUM foundation and who has created his own blockchain with LUKSO. The project aims to capitalize on the popularity of meme coins, and strives to establish itself as one of the top meme-based cryptocurrencies on the LUKSO blockchain. FABS appeals to the cryptocurrency community by instituting a no-tax policy and being up-front about its lack of utility, keeping things pure and simple as a memecoin and tribute to the founder of LUKSO. Officiel hjemmeside: https://www.fabsmeme.vip/ Køb FABS nu!

Fabs (FABS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Fabs (FABS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 201.68K $ 201.68K $ 201.68K Samlet udbud $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M Cirkulerende forsyning $ 52.90M $ 52.90M $ 52.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 201.68K $ 201.68K $ 201.68K Alle tiders Høj: $ 0.01194263 $ 0.01194263 $ 0.01194263 Alle tiders Lav: $ 0.00126617 $ 0.00126617 $ 0.00126617 Nuværende pris: $ 0.00381213 $ 0.00381213 $ 0.00381213 Få mere at vide om Fabs (FABS) pris

Fabs (FABS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Fabs (FABS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FABS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FABS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FABS's tokenomics, kan du udforske FABS tokens live-pris!

