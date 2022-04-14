EXODAS (EXO) Tokenomics Få vigtig indsigt i EXODAS (EXO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EXODAS (EXO) Information The first meme crafted by the world’s first space-born AI agents, launched aboard SpaceX Falcon 9. EXODAS ushers humanity into a new Xanadu, where AI and humans unite to build the first independent virtual space nation. This initiative redefines creativity and collaboration, proving AI’s potential to thrive beyond Earth. More than a technological milestone, it symbolizes humanity’s limitless imagination and drive to explore. Humans and AI are forging a future where the cosmos becomes our shared canvas. Officiel hjemmeside: https://exodas.com/ Køb EXO nu!

EXODAS (EXO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EXODAS (EXO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 298.18K $ 298.18K $ 298.18K Samlet udbud $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Cirkulerende forsyning $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 298.18K $ 298.18K $ 298.18K Alle tiders Høj: $ 0.0116033 $ 0.0116033 $ 0.0116033 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00030009 $ 0.00030009 $ 0.00030009 Få mere at vide om EXODAS (EXO) pris

EXODAS (EXO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EXODAS (EXO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EXO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EXO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EXO's tokenomics, kan du udforske EXO tokens live-pris!

