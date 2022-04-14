EvoSimGame (ESIM) Tokenomics Få vigtig indsigt i EvoSimGame (ESIM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EvoSimGame (ESIM) Information ESIM is the governance token of EvoSim Game — a Web3 economic strategy built as a gamified extension of the real-world telecom operator ESIM. It connects telecom infrastructure with blockchain and in-game mechanics, enabling community-led development and anchoring a scalable decentralized economy. With a fixed supply of 50 million tokens, ESIM anchors a scalable Web3 ecosystem — connecting global telecom operations with the next generation of decentralized digital economies. Officiel hjemmeside: https://evosimgame.com/ Hvidbog: https://evosimgame.com/docs Køb ESIM nu!

EvoSimGame (ESIM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EvoSimGame (ESIM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Samlet udbud $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Cirkulerende forsyning $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Alle tiders Høj: $ 0.091641 $ 0.091641 $ 0.091641 Alle tiders Lav: $ 0.05084 $ 0.05084 $ 0.05084 Nuværende pris: $ 0.064379 $ 0.064379 $ 0.064379 Få mere at vide om EvoSimGame (ESIM) pris

EvoSimGame (ESIM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EvoSimGame (ESIM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ESIM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ESIM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ESIM's tokenomics, kan du udforske ESIM tokens live-pris!

ESIM Prisprediktion Vil du vide, hvor ESIM måske er på vej hen? Vores ESIM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ESIM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!