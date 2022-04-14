Ethos (ETHOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Ethos (ETHOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Ethos (ETHOS) Information Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone. Officiel hjemmeside: https://www.ethos.io/ Hvidbog: https://www.ethos.io/whitepaper

Ethos (ETHOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ethos (ETHOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Samlet udbud $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Cirkulerende forsyning $ 1.65B $ 1.65B $ 1.65B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.38M $ 5.38M $ 5.38M Alle tiders Høj: $ 0.02191514 $ 0.02191514 $ 0.02191514 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00107648 $ 0.00107648 $ 0.00107648 Få mere at vide om Ethos (ETHOS) pris

Ethos (ETHOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Ethos (ETHOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHOS's tokenomics, kan du udforske ETHOS tokens live-pris!

ETHOS Prisprediktion Vil du vide, hvor ETHOS måske er på vej hen? Vores ETHOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETHOS Tokens prisprediktion nu!

