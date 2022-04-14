Etho Protocol (ETHO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Etho Protocol (ETHO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Etho Protocol (ETHO) Information Blockchain backed immutable storage via IPFS nodes and democratic governance. Officiel hjemmeside: https://ethoprotocol.com/ Hvidbog: https://ethoprotocol.com/whitepaper.pdf Køb ETHO nu!

Etho Protocol (ETHO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Etho Protocol (ETHO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 403.12K $ 403.12K $ 403.12K Samlet udbud $ 77.27M $ 77.27M $ 77.27M Cirkulerende forsyning $ 77.27M $ 77.27M $ 77.27M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 403.12K $ 403.12K $ 403.12K Alle tiders Høj: $ 0.302848 $ 0.302848 $ 0.302848 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00523737 $ 0.00523737 $ 0.00523737 Få mere at vide om Etho Protocol (ETHO) pris

Etho Protocol (ETHO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Etho Protocol (ETHO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETHO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETHO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETHO's tokenomics, kan du udforske ETHO tokens live-pris!

ETHO Prisprediktion Vil du vide, hvor ETHO måske er på vej hen? Vores ETHO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETHO Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!