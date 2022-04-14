Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Etherfuse USTRY (USTRY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Etherfuse USTRY (USTRY) Information Etherfuse is committed to democratizing access to real-world assets through the tokenization of sovereign bonds. Our mission is to eliminate the barriers and opacity of the traditional systems, by making it possible for anyone to invest in tokenized bonds. Each Etherfuse Stablebond token is backed by an underlying bond denominated in local currency that earns yield and matures continuously. Stablebonds are the closest thing to a checking account on chain. Officiel hjemmeside: https://www.etherfuse.com/ Hvidbog: https://docs.etherfuse.com/stablebonds/stablebonds-whitepaper

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Etherfuse USTRY (USTRY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Samlet udbud $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Cirkulerende forsyning $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.25M $ 1.25M $ 1.25M Alle tiders Høj: $ 14.72 $ 14.72 $ 14.72 Alle tiders Lav: $ 0.728233 $ 0.728233 $ 0.728233 Nuværende pris: $ 1.042 $ 1.042 $ 1.042 Få mere at vide om Etherfuse USTRY (USTRY) pris

Etherfuse USTRY (USTRY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Etherfuse USTRY (USTRY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal USTRY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange USTRY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår USTRY's tokenomics, kan du udforske USTRY tokens live-pris!

