Eternals (ETER) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Eternals (ETER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Eternals (ETER) Information

Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure.

Officiel hjemmeside:
https://eternals.game
Hvidbog:
https://docs.eternals.game

Eternals (ETER) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eternals (ETER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 258.30K
$ 258.30K$ 258.30K
Samlet udbud
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerende forsyning
$ 1.28B
$ 1.28B$ 1.28B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 2.01M
$ 2.01M$ 2.01M
Alle tiders Høj:
$ 0.00126503
$ 0.00126503$ 0.00126503
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00020108
$ 0.00020108$ 0.00020108

Eternals (ETER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Eternals (ETER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal ETER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange ETER tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår ETER's tokenomics, kan du udforske ETER tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.