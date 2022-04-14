Eternals (ETER) Tokenomics Få vigtig indsigt i Eternals (ETER), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Eternals (ETER) Information Eternals is a gaming ecosystem that aims to unite multiple game worlds into a single, ever-expanding multiverse. Its purpose is to empower studios and publishers to transform creative ideas into interconnected gaming universes, leveraging Web3 tools like blockchain for extended game lifecycles and community-owned intellectual properties. The platform functions as a bridge between creators and players, delivering immersive, dynamic experiences that transcend traditional gaming. Its utility lies in fostering innovation, enabling profit through revenue generation (millions in six months), and building a loyal community (thousands of users). By integrating creativity, community ownership, and profitability, Eternals seeks to redefine gaming as a collaborative, evolving adventure. Officiel hjemmeside: https://eternals.game Hvidbog: https://docs.eternals.game Køb ETER nu!

Eternals (ETER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Eternals (ETER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 258.30K $ 258.30K $ 258.30K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.28B $ 1.28B $ 1.28B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Alle tiders Høj: $ 0.00126503 $ 0.00126503 $ 0.00126503 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00020108 $ 0.00020108 $ 0.00020108 Få mere at vide om Eternals (ETER) pris

Eternals (ETER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Eternals (ETER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ETER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ETER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ETER's tokenomics, kan du udforske ETER tokens live-pris!

ETER Prisprediktion Vil du vide, hvor ETER måske er på vej hen? Vores ETER prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se ETER Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!