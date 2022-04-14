EQIFi (EQX) Tokenomics Få vigtig indsigt i EQIFi (EQX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EQIFi (EQX) Information EQIFI is a decentralized protocol for pooled lending, borrowing, and investing for ETH, ERC-20 tokens including wBTC, Stablecoins, and select fiat currencies. It will provide a single uniform platform for DeFi products with EQIBank bank accounts, loans, custody, debit and credit cards, OTC, and wealth management. Officiel hjemmeside: https://www.eqifi.com/ Køb EQX nu!

EQIFi (EQX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EQIFi (EQX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 586.98K $ 586.98K $ 586.98K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 405.00M $ 405.00M $ 405.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 724.67K $ 724.67K $ 724.67K Alle tiders Høj: $ 0.74023 $ 0.74023 $ 0.74023 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00144925 $ 0.00144925 $ 0.00144925 Få mere at vide om EQIFi (EQX) pris

EQIFi (EQX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EQIFi (EQX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EQX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EQX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EQX's tokenomics, kan du udforske EQX tokens live-pris!

