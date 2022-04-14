EONIC (EONIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i EONIC (EONIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

EONIC (EONIC) Information UNLOCK THE FUTURE OF FINANCE WITH EONIC EONIC is RWA (Real World Asset) tied to a next-gen cryptocurrency powering a decentralized future. Built on Solana for speed, security, and scalability, EONIC fuels real-world utility, seamless Web integration, and community-driven growth. Join the evolution of digital finance where innovation meets lasting impact, and we're empowering people globally. Tap into a seamless and secure ecosystem designed for both beginners and seasoned traders of all experience levels. Navigate the dynamic world of crypto with your "Big Bro Nico" Aka. E-Nico, an advanced Al super intelligence trained to help you become the very best version of you. Officiel hjemmeside: https://www.eonic.pro/ Køb EONIC nu!

EONIC (EONIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EONIC (EONIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 133.08K $ 133.08K $ 133.08K Samlet udbud $ 963.15M $ 963.15M $ 963.15M Cirkulerende forsyning $ 963.15M $ 963.15M $ 963.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 133.08K $ 133.08K $ 133.08K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0001385 $ 0.0001385 $ 0.0001385 Få mere at vide om EONIC (EONIC) pris

EONIC (EONIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EONIC (EONIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EONIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EONIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EONIC's tokenomics, kan du udforske EONIC tokens live-pris!

EONIC Prisprediktion Vil du vide, hvor EONIC måske er på vej hen? Vores EONIC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EONIC Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!