The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies.

EnviDa (EDAT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for EnviDa (EDAT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 418.09K $ 418.09K $ 418.09K Samlet udbud $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Cirkulerende forsyning $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Alle tiders Høj: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Alle tiders Lav: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Nuværende pris: $ 0.03990879 $ 0.03990879 $ 0.03990879 Få mere at vide om EnviDa (EDAT) pris

EnviDa (EDAT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for EnviDa (EDAT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EDAT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EDAT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EDAT's tokenomics, kan du udforske EDAT tokens live-pris!

