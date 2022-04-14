ELVIS (ELVIS) Tokenomics Få vigtig indsigt i ELVIS (ELVIS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Elvis is the world's first baboon with AI-linked brain-spinal BCI interface. Innovative by design, this Brain-Computer Interface opens up revolutionary possibilities for paralyzed patients by establishing a direct connection between the brain and external devices. It transforms thoughts into actions, enabling communication, control, and interaction with the world. The Interface in Elvis's brain is an extraordinary marvel—a 400-channel bidirectional system that not only transmits but also captures complex neural signals. At its core lies implantable electronics, with electrodes reading the brain cortex's activity to control a computer. This data is then wirelessly transmitted (using technologies like Bluetooth) to a device where specialized software interprets it to, for example, move a cursor. This experiment also caused a significant stir in the scientific community, attracting the attention of many science enthusiasts and creating a dedicated fanbase for Elvis (4818 subscribers in X). The name "Elvis" became a sensation, inspiring the creation of numerous meme tokens under the same name (ELVIS) while the original token ELVIS has about 2300 holders at Mcap of $2,5M after the week since of it's launch on pump.fun. Russian Venture Fund "Voshod" has invested 305 million RUB ($3.5M) in the Elvis project.

ELVIS (ELVIS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELVIS (ELVIS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 826.70K $ 826.70K $ 826.70K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 996.54M $ 996.54M $ 996.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 829.57K $ 829.57K $ 829.57K Alle tiders Høj: $ 0.00271165 $ 0.00271165 $ 0.00271165 Alle tiders Lav: $ 0.00019194 $ 0.00019194 $ 0.00019194 Nuværende pris: $ 0.00083093 $ 0.00083093 $ 0.00083093 Få mere at vide om ELVIS (ELVIS) pris

ELVIS (ELVIS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for ELVIS (ELVIS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal ELVIS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange ELVIS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår ELVIS's tokenomics, kan du udforske ELVIS tokens live-pris!

