Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation.
ELIXIR AI (ELXAI) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for ELIXIR AI (ELXAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
ELIXIR AI (ELXAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for ELIXIR AI (ELXAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal ELXAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange ELXAI tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår ELXAI's tokenomics, kan du udforske ELXAI tokens live-pris!
