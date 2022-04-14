Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Effective accelerationism (E/ACC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

e/acc is a memecoin inspired by the philosophical movement of the same name. Effective accelerationism, often abbreviated as "e/acc", is a 21st-century philosophical movement that advocates for an explicitly pro-technology stance. Its proponents believe that unrestricted technological progress (especially driven by artificial intelligence) is a solution to universal human problems like poverty, war and climate change. We believe in promoting and supporting this movement by expressing it as a cultural artifact on the blockchain.

Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Effective accelerationism (E/ACC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 691.27K $ 691.27K $ 691.27K Samlet udbud $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Cirkulerende forsyning $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 691.27K $ 691.27K $ 691.27K Alle tiders Høj: $ 0.03699783 $ 0.03699783 $ 0.03699783 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00069133 $ 0.00069133 $ 0.00069133 Få mere at vide om Effective accelerationism (E/ACC) pris

Effective accelerationism (E/ACC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Effective accelerationism (E/ACC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal E/ACC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange E/ACC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår E/ACC's tokenomics, kan du udforske E/ACC tokens live-pris!

