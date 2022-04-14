eBTC (EBTC) Tokenomics Få vigtig indsigt i eBTC (EBTC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

eBTC (EBTC) Information eBTC is a collateralized crypto asset soft pegged to the price of Bitcoin and built on the Ethereum network. It is backed exclusively by Lido's stETH and powered by immutable smart contracts with minimized counterparty reliance. It is designed to be the most decentralized synthetic Bitcoin in DeFi and offers the ability for anyone in the world to borrow BTC at no cost. Built by BadgerDAO Officiel hjemmeside: https://www.ebtc.finance/ Hvidbog: https://github.com/Badger-Finance/ebtc-purple-paper/blob/main/eBTC_Protocol_-_Purple_Paper.pdf

eBTC (EBTC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for eBTC (EBTC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Samlet udbud $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 Cirkulerende forsyning $ 31.61 $ 31.61 $ 31.61 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.76M $ 3.76M $ 3.76M Alle tiders Høj: $ 122,939 $ 122,939 $ 122,939 Alle tiders Lav: $ 51,866 $ 51,866 $ 51,866 Nuværende pris: $ 119,008 $ 119,008 $ 119,008 Få mere at vide om eBTC (EBTC) pris

eBTC (EBTC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for eBTC (EBTC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EBTC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EBTC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EBTC's tokenomics, kan du udforske EBTC tokens live-pris!

EBTC Prisprediktion Vil du vide, hvor EBTC måske er på vej hen? Vores EBTC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se EBTC Tokens prisprediktion nu!

