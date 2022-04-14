earl (EARL) Tokenomics Få vigtig indsigt i earl (EARL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

earl (EARL) Information $EARL is Memecoin on Solana network, $EARL is here to make memecoins great again. Launched stealth on Pumpfun with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $EARL is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. With $EARL, anyone can become a part of the meme revolution and join the movement towards a more decentralized and connected world. Officiel hjemmeside: https://www.earlfromsol.com/ Køb EARL nu!

earl (EARL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for earl (EARL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 195.47K $ 195.47K $ 195.47K Samlet udbud $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M Cirkulerende forsyning $ 999.45M $ 999.45M $ 999.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 195.47K $ 195.47K $ 195.47K Alle tiders Høj: $ 0.04637813 $ 0.04637813 $ 0.04637813 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00019641 $ 0.00019641 $ 0.00019641 Få mere at vide om earl (EARL) pris

earl (EARL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for earl (EARL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EARL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EARL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EARL's tokenomics, kan du udforske EARL tokens live-pris!

