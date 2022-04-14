DungeonSwap (DND) Tokenomics Få vigtig indsigt i DungeonSwap (DND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DungeonSwap (DND) Information We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features.

Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy

Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction. Officiel hjemmeside: https://dungeonswap.app/ Køb DND nu!

DungeonSwap (DND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DungeonSwap (DND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.75K $ 28.75K $ 28.75K Samlet udbud $ 5.89M $ 5.89M $ 5.89M Cirkulerende forsyning $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 32.44K $ 32.44K $ 32.44K Alle tiders Høj: $ 16.08 $ 16.08 $ 16.08 Alle tiders Lav: $ 0.00535602 $ 0.00535602 $ 0.00535602 Nuværende pris: $ 0.00553109 $ 0.00553109 $ 0.00553109 Få mere at vide om DungeonSwap (DND) pris

DungeonSwap (DND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DungeonSwap (DND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DND's tokenomics, kan du udforske DND tokens live-pris!

