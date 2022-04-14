dTRINITY USD (DUSD) Tokenomics Få vigtig indsigt i dTRINITY USD (DUSD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dTRINITY USD (DUSD) Information dTRINITY USD (dUSD) is a decentralized stablecoin fully backed by an exogenous, on-chain reserve of other USD-denominated stablecoins and yield-bearing stablecoins. Based on the ERC-20 standard, every dUSD token is backed by at least $1 of collateral. It is also the world’s first subsidized stablecoin, with underlying reserve earnings externalized to its borrowers instead of token holders or stakers. Officiel hjemmeside: https://dtrinity.org Hvidbog: https://docs.dtrinity.org Køb DUSD nu!

dTRINITY USD (DUSD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dTRINITY USD (DUSD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Samlet udbud $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Cirkulerende forsyning $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.02M $ 2.02M $ 2.02M Alle tiders Høj: $ 1.046 $ 1.046 $ 1.046 Alle tiders Lav: $ 0.968313 $ 0.968313 $ 0.968313 Nuværende pris: $ 0.998198 $ 0.998198 $ 0.998198 Få mere at vide om dTRINITY USD (DUSD) pris

dTRINITY USD (DUSD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dTRINITY USD (DUSD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUSD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUSD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUSD's tokenomics, kan du udforske DUSD tokens live-pris!

DUSD Prisprediktion Vil du vide, hvor DUSD måske er på vej hen? Vores DUSD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DUSD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!