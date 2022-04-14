dTRINITY S (DS) Tokenomics Få vigtig indsigt i dTRINITY S (DS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dTRINITY S (DS) Information dTRINITY is the world’s first subsidized stablecoin protocol—a new DeFi primitive designed to lower borrowing costs & boost yields. It is live on Fraxtal & Sonic, with planned expansion to Ethereum & other chains within 2025. Decentralized, Fully-Backed Stablecoins – dUSD (USD-pegged) & dS (pegged to Sonic’s native token $S) are fully backed 1:1 by exogenous, yield-bearing reserves. Borrower Subsidies – Unlike traditional stablecoins that pay yields to their holders (supply side), dTRINITY redirects underlying yields to its stablecoin borrowers (demand side), subsidizing their Borrow APYs—sometimes even into negative rates (i.e., you get paid to borrow). Enhanced Yields – Borrowers can loop yield-bearing assets with subsidized stablecoin loans, maximizing profits & capital efficiency. Lenders can earn interest & rewards by supplying dUSD & dS. Lending yields are also boosted thanks to higher credit demand & utilization. Officiel hjemmeside: https://dtrinity.org Hvidbog: https://docs.dtrinity.org Køb DS nu!

dTRINITY S (DS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dTRINITY S (DS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.31K $ 34.31K $ 34.31K Samlet udbud $ 111.87K $ 111.87K $ 111.87K Cirkulerende forsyning $ 111.87K $ 111.87K $ 111.87K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 34.31K $ 34.31K $ 34.31K Alle tiders Høj: $ 0.616788 $ 0.616788 $ 0.616788 Alle tiders Lav: $ 0.247415 $ 0.247415 $ 0.247415 Nuværende pris: $ 0.306721 $ 0.306721 $ 0.306721 Få mere at vide om dTRINITY S (DS) pris

dTRINITY S (DS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dTRINITY S (DS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DS's tokenomics, kan du udforske DS tokens live-pris!

DS Prisprediktion Vil du vide, hvor DS måske er på vej hen? Vores DS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DS Tokens prisprediktion nu!

