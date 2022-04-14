DREAM (DREAM) Tokenomics Få vigtig indsigt i DREAM (DREAM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DREAM (DREAM) Information Dreamcoins is an AI token launcher. Simply input a prompt or upload an image and the platform instantly generates and deploys the token for you - no wallet or ETH required. Dreamcoins is building tools to make token launches as easy as chatting with Claude or ChatGPT. Dreamcoins is the easiest way to launch a token and also allows for anonymous token launches. The platform streamlines the entire token creation process, eliminating technical barriers and complex smart contract interactions. Whether you're an artist wanting to tokenize your work, a community leader looking to launch a social token, or an entrepreneur with a unique concept, Dreamcoins provides the infrastructure to bring your vision to life instantly. With built-in features for customization and automatic smart contract deployment, users can focus on their creative ideas rather than technical implementation. The platform handles all the blockchain complexity behind the scenes, making token launches accessible to everyone. Officiel hjemmeside: https://www.dreamcoins.fun/ Køb DREAM nu!

DREAM (DREAM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DREAM (DREAM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 672.77K $ 672.77K $ 672.77K Samlet udbud $ 996.90M $ 996.90M $ 996.90M Cirkulerende forsyning $ 996.90M $ 996.90M $ 996.90M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 672.77K $ 672.77K $ 672.77K Alle tiders Høj: $ 0.01634701 $ 0.01634701 $ 0.01634701 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00067484 $ 0.00067484 $ 0.00067484 Få mere at vide om DREAM (DREAM) pris

DREAM (DREAM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DREAM (DREAM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DREAM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DREAM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DREAM's tokenomics, kan du udforske DREAM tokens live-pris!

DREAM Prisprediktion Vil du vide, hvor DREAM måske er på vej hen? Vores DREAM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DREAM Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!