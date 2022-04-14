Dragonchain (DRGN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dragonchain (DRGN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dragonchain (DRGN) Information Officiel hjemmeside: https://dragonchain.com/ Hvidbog: https://dragonchain.com/Dragonchain-Architecture.pdf Køb DRGN nu!

Dragonchain (DRGN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dragonchain (DRGN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 11.21M $ 11.21M $ 11.21M Samlet udbud $ 433.49M $ 433.49M $ 433.49M Cirkulerende forsyning $ 368.54M $ 368.54M $ 368.54M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.19M $ 13.19M $ 13.19M Alle tiders Høj: $ 5.46 $ 5.46 $ 5.46 Alle tiders Lav: $ 0.00515106 $ 0.00515106 $ 0.00515106 Nuværende pris: $ 0.03042354 $ 0.03042354 $ 0.03042354 Få mere at vide om Dragonchain (DRGN) pris

Dragonchain (DRGN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dragonchain (DRGN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRGN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRGN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRGN's tokenomics, kan du udforske DRGN tokens live-pris!

DRGN Prisprediktion Vil du vide, hvor DRGN måske er på vej hen? Vores DRGN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DRGN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!