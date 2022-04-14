DOTZ (DOTZ) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOTZ (DOTZ), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DOTZ (DOTZ) Information We are more than just a meme coin! Our vision is to support local mom-and-pop shops and small businesses without any upfront costs by leveraging our Dotz coin. By partnering with these local businesses, we will offer discounts to Dotz coin holders, creating a mutually beneficial situation for both consumers and business owners. Dotz Coin removes the need for up-front advertising expenses, enabling companies to advertise their goods and services without worrying about money Officiel hjemmeside: https://dotzshow.com Køb DOTZ nu!

DOTZ (DOTZ) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOTZ (DOTZ), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 51.22K $ 51.22K $ 51.22K Samlet udbud $ 758.53M $ 758.53M $ 758.53M Cirkulerende forsyning $ 460.93M $ 460.93M $ 460.93M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 84.30K $ 84.30K $ 84.30K Alle tiders Høj: $ 0.00271026 $ 0.00271026 $ 0.00271026 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011113 $ 0.00011113 $ 0.00011113 Få mere at vide om DOTZ (DOTZ) pris

DOTZ (DOTZ) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOTZ (DOTZ) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOTZ tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOTZ tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOTZ's tokenomics, kan du udforske DOTZ tokens live-pris!

