DOS Network (DOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i DOS Network (DOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

DOS Network (DOS) Information DOS Network - A Decentralized Oracle Service supporting multiple heterogeneous blockchains. DOS Network brings real word data, event and computation power to smart contract in a secure, reliable, efficient and scalable way. Officiel hjemmeside: https://dos.network/ Hvidbog: https://docsend.com/view/ak3rdft Køb DOS nu!

DOS Network (DOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DOS Network (DOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 34.62K $ 34.62K $ 34.62K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 132.04M $ 132.04M $ 132.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 262.23K $ 262.23K $ 262.23K Alle tiders Høj: $ 0.388179 $ 0.388179 $ 0.388179 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00026223 $ 0.00026223 $ 0.00026223 Få mere at vide om DOS Network (DOS) pris

DOS Network (DOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DOS Network (DOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOS's tokenomics, kan du udforske DOS tokens live-pris!

DOS Prisprediktion Vil du vide, hvor DOS måske er på vej hen? Vores DOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOS Tokens prisprediktion nu!

