Dor (DOR) Tokenomics

Dor (DOR) Information The DOR token is the first L0 token on the Constellation Network. The DOR token is native to the DOR metagraph, and its utility is to provide incentives in the form of commissions for users to install Dor Traffic Miner sensors on retail locations and share the foot traffic data collected with the Dor Metagraph. The DOR token utilizes minting and locking mechanisms with a constantly adjusting circular supply designed to secure validator network resources. This utility token was not sold in any private sale to investors or allocated to advisors or team members. Tokens are generated either temporarily through distributions or continuously through nodes. Dor Technologies is the company behind the Dor Traffic Miner sensors and has a metagraph, or Layer 1 project-specific decentralized network, that runs on top of Constellation’s global Layer 0 network, called the Hypergraph. The Dor metagraph is a decentralized ledger-based service used for the distribution, validation, and incentivization of data produced by the Dor Traffic Miner and other future product offerings. Officiel hjemmeside: https://constellationnetwork.io/dtm/ Hvidbog: https://docs.getdor.com/metagraph/ Køb DOR nu!

Dor (DOR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dor (DOR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Samlet udbud $ 425.24M $ 425.24M $ 425.24M Cirkulerende forsyning $ 286.16M $ 286.16M $ 286.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.05M $ 5.05M $ 5.05M Alle tiders Høj: $ 0.386986 $ 0.386986 $ 0.386986 Alle tiders Lav: $ 0.00319155 $ 0.00319155 $ 0.00319155 Nuværende pris: $ 0.01187866 $ 0.01187866 $ 0.01187866 Få mere at vide om Dor (DOR) pris

Dor (DOR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dor (DOR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOR's tokenomics, kan du udforske DOR tokens live-pris!

