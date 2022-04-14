DogLibre (DOGL) Tokenomics Få vigtig indsigt i DogLibre (DOGL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DogLibre (DOGL) Information DogLibre is a meme with a mission seeking to liberate and support dogs worldwide by creating safe and enjoyable spaces for both stray and pet dogs. through creative mechanisms. Combining meme culture with real-life utility for a purpose, the completed ecosystem will include pet care, AI integration, walk-to-earn, hard facilities, gamified NFTs, P2E metaverse and mobile gaming, DAO governance, a super dApp, and more. Officiel hjemmeside: https://www.doglibre.com/ Køb DOGL nu!

DogLibre (DOGL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DogLibre (DOGL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 168.66K $ 168.66K $ 168.66K Samlet udbud $ 499.43T $ 499.43T $ 499.43T Cirkulerende forsyning $ 22.10T $ 22.10T $ 22.10T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.81M $ 3.81M $ 3.81M Alle tiders Høj: $ 0.00000251 $ 0.00000251 $ 0.00000251 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DogLibre (DOGL) pris

DogLibre (DOGL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DogLibre (DOGL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGL's tokenomics, kan du udforske DOGL tokens live-pris!

