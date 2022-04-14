Doggo (DOGGO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Doggo (DOGGO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Doggo (DOGGO) Information $DOGGO is a meme token that was created following post on X by Billy Markus, co-founder of Dogecoin. The post depicted a video of a unique-looking dog with a caption, "what happened to doggo?". Doggo token was launched, and some supply was airdropped to Billy Markus, who sold his position. He the interacted with Doggo many times. History is repeating itself, as Markus sold off his position in Dogecoin to buy a car before it went parabolic. Officiel hjemmeside: https://doggo.vip/ Køb DOGGO nu!

Doggo (DOGGO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Doggo (DOGGO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 266.67K Samlet udbud $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 420.69B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 266.67K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0

Doggo (DOGGO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Doggo (DOGGO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGGO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGGO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGGO's tokenomics, kan du udforske DOGGO tokens live-pris!

