DogeBoy (DOGB) Tokenomics Få vigtig indsigt i DogeBoy (DOGB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DogeBoy (DOGB) Information DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe. Officiel hjemmeside: https://www.dogeboy.it Hvidbog: https://my.visme.co/view/1j6q0ejp-g8nlq788zz0d2m9d#s2 Køb DOGB nu!

DogeBoy (DOGB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DogeBoy (DOGB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 14.89K $ 14.89K $ 14.89K Samlet udbud $ 1.20T $ 1.20T $ 1.20T Cirkulerende forsyning $ 1.20T $ 1.20T $ 1.20T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 14.89K $ 14.89K $ 14.89K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DogeBoy (DOGB) pris

DogeBoy (DOGB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DogeBoy (DOGB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DOGB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DOGB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DOGB's tokenomics, kan du udforske DOGB tokens live-pris!

DOGB Prisprediktion Vil du vide, hvor DOGB måske er på vej hen? Vores DOGB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DOGB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!