DogeBoy (DOGB) Tokenomics
DogeBoy (DOGB) Information
DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.
DogeBoy (DOGB) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DogeBoy (DOGB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
DogeBoy (DOGB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for DogeBoy (DOGB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal DOGB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange DOGB tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår DOGB's tokenomics, kan du udforske DOGB tokens live-pris!
DOGB Prisprediktion
Vil du vide, hvor DOGB måske er på vej hen? Vores DOGB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.