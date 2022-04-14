Districts (DSTRX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Districts (DSTRX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Districts (DSTRX) Information Districts is a virtual world platform built on the Realio Network, integrating blockchain-based land ownership with a decentralized governance model. The ecosystem operates using DSTRX, its native token, which has a fixed supply of 125 million. The issuance of DSTRX is tied to the minting of Land Pixels—unique geographical coordinates within Districts—ensuring a controlled and gradual token distribution. Users influence the platform’s development through decentralized governance, enabling them to vote on key ecosystem decisions. Additionally, Districts leverages Ethereum’s blockchain infrastructure for smart contracts, staking mechanisms, and seamless integration with DeFi applications. Officiel hjemmeside: https://districts.xyz/ Hvidbog: https://districts.xyz/files/Districts_Token_Economy_Whitepaper.pdf Køb DSTRX nu!

Districts (DSTRX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Districts (DSTRX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.14M $ 7.14M $ 7.14M Samlet udbud $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Cirkulerende forsyning $ 123.05M $ 123.05M $ 123.05M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.25M $ 7.25M $ 7.25M Alle tiders Høj: $ 0.067029 $ 0.067029 $ 0.067029 Alle tiders Lav: $ 0.02729575 $ 0.02729575 $ 0.02729575 Nuværende pris: $ 0.058 $ 0.058 $ 0.058 Få mere at vide om Districts (DSTRX) pris

Districts (DSTRX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Districts (DSTRX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DSTRX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DSTRX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DSTRX's tokenomics, kan du udforske DSTRX tokens live-pris!

