DIMO (DIMO) Information DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car. Officiel hjemmeside: https://dimo.zone Køb DIMO nu!

DIMO (DIMO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DIMO (DIMO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 20.90M $ 20.90M $ 20.90M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 399.82M $ 399.82M $ 399.82M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.27M $ 52.27M $ 52.27M Alle tiders Høj: $ 0.785628 $ 0.785628 $ 0.785628 Alle tiders Lav: $ 0.02171116 $ 0.02171116 $ 0.02171116 Nuværende pris: $ 0.052232 $ 0.052232 $ 0.052232 Få mere at vide om DIMO (DIMO) pris

DIMO (DIMO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DIMO (DIMO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DIMO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DIMO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DIMO's tokenomics, kan du udforske DIMO tokens live-pris!

