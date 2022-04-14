dFund (DFND) Tokenomics Få vigtig indsigt i dFund (DFND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

dFund (DFND) Information dFund is a project that aims to build an all-encompassing platform combining advanced DeFi smart-contract-powered features including decentralized hedge funds, direct p2p lending, credit scores, DAO governance and a secondary marketplace for synthetic assets into one easy to use platform. Every user on the platform will be able to start their own decentralized hedge fund, or invest in one, and decentralized hedge funds on the platform will be ranked by their performance (roi), so people can make informed decisions. The founder of the decentralized hedge fund can only swap / trade with user funds, while withdrawals and payouts are automated by smart contracts, therefore eliminating the possibility of scam or pyramid schemes. The platform will also enable users to participate in direct p2p lending, where every user sets the loan amount, interest rate, loan duration, and collateral requirement, which can be even under or over 100% allowing for under and over collateralized loans. Every borrower on the platform will have a credit rating, and lenders can set the minimum credit rating required to take the loan, and even set different collateral requirements and interest rates for users with different credit ratings. If someone never got liquidated on their loan aka never defaulted and always paid back the loan amount + interest on time, they will have a very high credit rating, while users who get liquidated / default many times will see their credit rating slip down. Credit rating can be improved or worsened over time. The platform will also have a secondary marketplace for synthetic assets where users can buy and sell the loans, therefore allowing lenders to exit their positions and delegate the risk and waiting time to other users. So for example, if a user is lending a loan with a 10% interest rate, but they need money / liquidity urgently or they simply don’t want to wait until the end of the loan duration, they can instead decide to sell their loan, and maybe someone will buy it for 4% instantly, which would mean a 6% profit for them after they receive the original 10% interest at the end of the loan’s duration, which is beneficial for both a buyer and the seller. For the seller (the original lender), they don’t have to wait and they are getting a smaller profit with no risk, and for the buyer of the loan, they are receiving a higher profit for waiting until the end of the loan’s duration. This is in many ways similar to real life bond market. Officiel hjemmeside: https://d-fund.io/ Køb DFND nu!

dFund (DFND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for dFund (DFND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 120.68K $ 120.68K $ 120.68K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 332.45M $ 332.45M $ 332.45M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 363.00K $ 363.00K $ 363.00K Alle tiders Høj: $ 0.061523 $ 0.061523 $ 0.061523 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00036292 $ 0.00036292 $ 0.00036292 Få mere at vide om dFund (DFND) pris

dFund (DFND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for dFund (DFND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DFND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DFND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DFND's tokenomics, kan du udforske DFND tokens live-pris!

DFND Prisprediktion Vil du vide, hvor DFND måske er på vej hen? Vores DFND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DFND Tokens prisprediktion nu!

