DexNet (DEXNET) Information DexNet is a decentralized peer-to-peer network with its own independent node communication channels. Unlike the classic architecture, DexNet provides access to decentralized services such as the cloud or mobile communications without dedicated servers. Officiel hjemmeside: https://dexnet.one/ Hvidbog: https://dexnet.one/docs/whitepaper.pdf Køb DEXNET nu!

DexNet (DEXNET) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DexNet (DEXNET), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 13.51M $ 13.51M $ 13.51M Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 400.08M $ 400.08M $ 400.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 101.34M $ 101.34M $ 101.34M Alle tiders Høj: $ 0.081607 $ 0.081607 $ 0.081607 Alle tiders Lav: $ 0.02506627 $ 0.02506627 $ 0.02506627 Nuværende pris: $ 0.03374839 $ 0.03374839 $ 0.03374839 Få mere at vide om DexNet (DEXNET) pris

DexNet (DEXNET) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DexNet (DEXNET) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEXNET tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEXNET tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEXNET's tokenomics, kan du udforske DEXNET tokens live-pris!

DEXNET Prisprediktion Vil du vide, hvor DEXNET måske er på vej hen? Vores DEXNET prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DEXNET Tokens prisprediktion nu!

