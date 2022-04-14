DexGame (DXGM) Tokenomics Få vigtig indsigt i DexGame (DXGM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DexGame (DXGM) Information The gaming ecosystem is a dynamic structure consisting of gamers, game developers, game publishers, game distributors, streaming services, software manufacturers, hardware manufacturers, dueling arenas, and esports organizations . Many components of this structure form the parts of the DEXGame ecosystem. DEXGame has set out with the mission and vision of bringing blockchain technology to the gaming ecosystem. DEXGame’s components consist of users, services, products, and technologies and it is a platform that utilizes a sharing economy with the DXGM token. The designed sharing economy has a dynamic structure since all users interact with each other using the products and services provided. DEXGame aims to provide a customized service with DEXGame products to every user profile in the ecosystem, which consists of investors, gamers, teams, game developers, and suppliers Officiel hjemmeside: https://dexgame.io/ Køb DXGM nu!

DexGame (DXGM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DexGame (DXGM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 74.72K $ 74.72K $ 74.72K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 959.44M $ 959.44M $ 959.44M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 77.88K $ 77.88K $ 77.88K Alle tiders Høj: $ 0.04727275 $ 0.04727275 $ 0.04727275 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om DexGame (DXGM) pris

DexGame (DXGM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DexGame (DXGM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DXGM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DXGM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DXGM's tokenomics, kan du udforske DXGM tokens live-pris!

DXGM Prisprediktion Vil du vide, hvor DXGM måske er på vej hen? Vores DXGM prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DXGM Tokens prisprediktion nu!

