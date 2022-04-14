Dev Protocol (DEV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dev Protocol (DEV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dev Protocol (DEV) Information Dev Protocol lets GitHub users tokenize their OSS projects in a few clicks. Creating an OSS token allows projects to access sustainable funding, create underlying economic models for their project, and distribute incentives at scale. For the first time, OSS projects have a scalable solution to unlock their value.y Officiel hjemmeside: https://devprotocol.xyz/ Hvidbog: https://github.com/dev-protocol/protocol/blob/master/docs/WHITEPAPER.md Køb DEV nu!

Dev Protocol (DEV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dev Protocol (DEV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 193.47K $ 193.47K $ 193.47K Samlet udbud $ 9.88M $ 9.88M $ 9.88M Cirkulerende forsyning $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 734.08K $ 734.08K $ 734.08K Alle tiders Høj: $ 20.09 $ 20.09 $ 20.09 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.074312 $ 0.074312 $ 0.074312 Få mere at vide om Dev Protocol (DEV) pris

Dev Protocol (DEV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dev Protocol (DEV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DEV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DEV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DEV's tokenomics, kan du udforske DEV tokens live-pris!

