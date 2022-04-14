Dero (DERO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Dero (DERO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Dero (DERO) Information DERO is a general purpose, private and decentralized application platform that allows developers to deploy powerful and unstoppable applications where users retain total control over their assets with complete privacy. It is our goal to create a sound monetary framework that will globally safeguard the privacy of all users and empower free markets to thrive with complete auditability. Stargate is built upon the first homomorphic encryption blockchain protocol. Simply put, account activity on the DERO network is never decrypted by anyone other than its owner using a homomorphic encryption scheme for all transactions on the network, including transactions to and from smart contracts. This is achieved using a new and unique homomorphic encryption scheme (DERO-HE) and the underlying DERO Homomorphic Encryption Blockchain Protocol (DHEBP). Stargate also comes with some convenient features including: Homomorphic encryption account model

Human-readable addresses (usernames)

Efficient and decentralized proof-of-work mining

Instant coin and token balance syncing

Native token transfers via wallet

Support for both public and private token smart contracts

Web socket support for connectivity with decentralized applications

Transfer settlement in ~18 seconds (1 block)

Blockchain pruning (light nodes)

Officiel hjemmeside: https://dero.io/ Hvidbog: https://github.com/deroproject/documentation/blob/master/WhitePaper.md

Dero (DERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Dero (DERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.29M $ 6.29M $ 6.29M Samlet udbud $ 18.40M $ 18.40M $ 18.40M Cirkulerende forsyning $ 12.68M $ 12.68M $ 12.68M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.12M $ 9.12M $ 9.12M Alle tiders Høj: $ 27.29 $ 27.29 $ 27.29 Alle tiders Lav: $ 0.24505 $ 0.24505 $ 0.24505 Nuværende pris: $ 0.495875 $ 0.495875 $ 0.495875 Få mere at vide om Dero (DERO) pris

Dero (DERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Dero (DERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DERO's tokenomics, kan du udforske DERO tokens live-pris!

