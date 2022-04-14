Derive (DRV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Derive (DRV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Derive (DRV) Information Derive is a decentralized protocol that creates programmable onchain options, perpetuals, and structured products. Derive is deployed and operates on Derive Chain, an Ethereum rollup built using the OP stack and is the home of the Derive Protocol. It is a permission-less smart contract platform. The Derive DAO earns trading fees from the Derive Protocol and gas fees from the Derive Chain, governed by DRV token holders. Trading fees accrue to an insurance fund to foster robustness of the protocol and rollup. Derive has built an AI-powered trading app built for pro traders. In collaboration with Messari, Derive Pro translates market views into trades. The agent then prepares transactions for users and leverages smart contract wallets to make trades one-click, gasless and chainless. The app will support spot, perps and options trading on Derive, and will also plug in to spot AMMs on L2s like Optimism, Arbitrum and Base. Officiel hjemmeside: https://derive.xyz/ Hvidbog: https://www.derive.xyz/files/v2-whitepaper.pdf Køb DRV nu!

Derive (DRV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Derive (DRV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 59.84M $ 59.84M $ 59.84M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 820.33M $ 820.33M $ 820.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 72.95M $ 72.95M $ 72.95M Alle tiders Høj: $ 0.228265 $ 0.228265 $ 0.228265 Alle tiders Lav: $ 0.01243699 $ 0.01243699 $ 0.01243699 Nuværende pris: $ 0.072934 $ 0.072934 $ 0.072934 Få mere at vide om Derive (DRV) pris

Derive (DRV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Derive (DRV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DRV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DRV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DRV's tokenomics, kan du udforske DRV tokens live-pris!

