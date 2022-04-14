DeHub (DHB) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeHub (DHB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeHub (DHB) Information DeHub is a gaming and streaming protocol powered by its own DePIN of shared computing power, enabling truly censorship-resistant content hosting, transcoding, and delivery. It is designed to solve major challenges faced by legacy media apps, including centralised moderation, demonetisation, deplatforming, limited monetisation options, lack of data ownership, and restricted creative freedom for content creators worldwide. First launched in 2021 by a team of proven social media experts, gamers, and entrepreneurs. Officiel hjemmeside: https://www.dehub.io Hvidbog: https://docs.dhb.gg Køb DHB nu!

DeHub (DHB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeHub (DHB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Samlet udbud $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B Cirkulerende forsyning $ 4.80B $ 4.80B $ 4.80B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Alle tiders Høj: $ 0.065827 $ 0.065827 $ 0.065827 Alle tiders Lav: $ 0.00009984 $ 0.00009984 $ 0.00009984 Nuværende pris: $ 0.00097572 $ 0.00097572 $ 0.00097572 Få mere at vide om DeHub (DHB) pris

DeHub (DHB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeHub (DHB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DHB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DHB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DHB's tokenomics, kan du udforske DHB tokens live-pris!

DHB Prisprediktion Vil du vide, hvor DHB måske er på vej hen? Vores DHB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DHB Tokens prisprediktion nu!

