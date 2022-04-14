DecentraWeb (DWEB) Tokenomics Få vigtig indsigt i DecentraWeb (DWEB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DecentraWeb (DWEB) Information DecentraWeb is a decentralized Implementation of the DNS base layer protocol on the Ethereum Blockchain. DecentraWeb aims to transform the internet and DNS (Domain Name System) by allowing anyone to permissionessly create their own top level domain (TLD) and own it permanently on the Ethereum blockchain as an NFT ERC-721. Officiel hjemmeside: https://decentraweb.org

DecentraWeb (DWEB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DecentraWeb (DWEB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 406.65K $ 406.65K $ 406.65K Samlet udbud $ 99.63M $ 99.63M $ 99.63M Cirkulerende forsyning $ 50.37M $ 50.37M $ 50.37M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 804.32K $ 804.32K $ 804.32K Alle tiders Høj: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Alle tiders Lav: $ 0.0052926 $ 0.0052926 $ 0.0052926 Nuværende pris: $ 0.00807278 $ 0.00807278 $ 0.00807278 Få mere at vide om DecentraWeb (DWEB) pris

DecentraWeb (DWEB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DecentraWeb (DWEB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DWEB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DWEB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DWEB's tokenomics, kan du udforske DWEB tokens live-pris!

