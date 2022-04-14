DeCats (DECATS) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeCats (DECATS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeCats (DECATS) Information We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e.

After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam), Officiel hjemmeside: https://decats.io/ Hvidbog: https://decats.io/faq/ Køb DECATS nu!

DeCats (DECATS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeCats (DECATS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Samlet udbud $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K Cirkulerende forsyning $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.84K $ 6.84K $ 6.84K Alle tiders Høj: $ 114.92 $ 114.92 $ 114.92 Alle tiders Lav: $ 0.501843 $ 0.501843 $ 0.501843 Nuværende pris: $ 0.684124 $ 0.684124 $ 0.684124 Få mere at vide om DeCats (DECATS) pris

DeCats (DECATS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeCats (DECATS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DECATS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DECATS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DECATS's tokenomics, kan du udforske DECATS tokens live-pris!

DECATS Prisprediktion Vil du vide, hvor DECATS måske er på vej hen? Vores DECATS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se DECATS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!