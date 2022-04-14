DeBox (BOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i DeBox (BOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DeBox (BOX) Information We are glad to introduce the $BOX, the core part of the DeBox ecosystem with multiple use cases. Officiel hjemmeside: https://debox.pro/ Hvidbog: https://docs.debox.pro/UserGuide Køb BOX nu!

DeBox (BOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DeBox (BOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 336.20M $ 336.20M $ 336.20M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.22M $ 9.22M $ 9.22M Alle tiders Høj: $ 0.122695 $ 0.122695 $ 0.122695 Alle tiders Lav: $ 0.0037117 $ 0.0037117 $ 0.0037117 Nuværende pris: $ 0.0092292 $ 0.0092292 $ 0.0092292 Få mere at vide om DeBox (BOX) pris

DeBox (BOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DeBox (BOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal BOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange BOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår BOX's tokenomics, kan du udforske BOX tokens live-pris!

BOX Prisprediktion Vil du vide, hvor BOX måske er på vej hen? Vores BOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se BOX Tokens prisprediktion nu!

