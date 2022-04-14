Datawitch (DATAWITCH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Datawitch (DATAWITCH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Datawitch (DATAWITCH) Information Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Officiel hjemmeside: https://regentsol.io/

Datawitch (DATAWITCH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Datawitch (DATAWITCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 43.57K $ 43.57K $ 43.57K Samlet udbud $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Cirkulerende forsyning $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 43.57K $ 43.57K $ 43.57K Alle tiders Høj: $ 0.00244137 $ 0.00244137 $ 0.00244137 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Datawitch (DATAWITCH) pris

Datawitch (DATAWITCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Datawitch (DATAWITCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DATAWITCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DATAWITCH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DATAWITCH's tokenomics, kan du udforske DATAWITCH tokens live-pris!

