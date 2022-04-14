DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomics Få vigtig indsigt i DaTa eXchange DTX (DTX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

DaTa eXchange DTX (DTX) Information As a decentralised marketplace for IoT sensor data using Blockchain technology, Databroker DAO enables sensor owners to turn generated data into revenue streams. This will open up a wealth of opportunities for various industries. Data will be used and become more effective. Officiel hjemmeside: https://databrokerdao.com Køb DTX nu!

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for DaTa eXchange DTX (DTX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 118.99K $ 118.99K $ 118.99K Samlet udbud $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M Cirkulerende forsyning $ 225.00M $ 225.00M $ 225.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 118.99K $ 118.99K $ 118.99K Alle tiders Høj: $ 0.191462 $ 0.191462 $ 0.191462 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00052885 $ 0.00052885 $ 0.00052885 Få mere at vide om DaTa eXchange DTX (DTX) pris

DaTa eXchange DTX (DTX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for DaTa eXchange DTX (DTX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DTX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DTX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DTX's tokenomics, kan du udforske DTX tokens live-pris!

