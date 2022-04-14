Daossui Token (DAOS) Tokenomics

Daossui Token (DAOS) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Daossui Token (DAOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Daossui Token (DAOS) Information

daosdotsui is a decentralized platform built on the Sui blockchain that transforms how communities approach fundraising, investment, and governance. It enables anyone, from KOLs to investment funds and individual users, to create and manage DAO Funds—community-driven vehicles for pooling resources, investing strategically, and sharing profits transparently. Leveraging the speed and scalability of Sui, daosdotsui ensures that all processes are secure, efficient, and fully on-chain. Designed with Web3 principles at its core, the platform fosters transparency, inclusivity, and trust, empowering users to take an active role in decentralized finance. Whether you’re looking to build a DAO Fund, invest in ecosystem projects, or simply engage with the Sui blockchain, daosdotsui provides the tools to grow and succeed together.

Officiel hjemmeside:
https://daossui.io/

Daossui Token (DAOS) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Daossui Token (DAOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 113.27K
Samlet udbud
$ 1.10B
Cirkulerende forsyning
$ 1.10B
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 113.27K
Alle tiders Høj:
$ 0.00799731
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00010297
Daossui Token (DAOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Daossui Token (DAOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal DAOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange DAOS tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår DAOS's tokenomics, kan du udforske DAOS tokens live-pris!

DAOS Prisprediktion

Vil du vide, hvor DAOS måske er på vej hen? Vores DAOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.